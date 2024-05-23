Москва, 23 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Запад» отразили четыре контратаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ), противник потерял до 320 военных, сообщил 23 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ивановка и Новосадовое Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По словам представителя российского военного ведомства, отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Нововодяное, Белогоровкав ЛНР и Григоровка в ДНР.

ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, и два автомобиля, уточнил Конашенков. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-миллиметровая гаубица Д-30 и две 122-миллиметровые боевые машины РСЗО «Град».

Как передавало ИА Регнум, также Минобороны информировало, что российские войска освободили населённый пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения группировки ВС РФ «Север» продвинулись вглубь обороны противника, отразив атаку у Волчанска Харьковской области.

Общие потери ВСУ на всех направлениях специальной военной операции (СВО), по данным Минобороны РФ, за сутки превысили 1,7 тысячи человек. Конашенков уточнил, что средства ПВО Вооружённых сил России за минувшие сутки сбили 53 беспилотника ВСУ и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.