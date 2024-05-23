Москва, 23 мая, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 мая проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, ВСУ потеряли за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», четыре 152-мм гаубицы Д-20, а также 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее военное ведомство сообщило об освобождении Клещеевки недалеко от Андреевки.

20 мая министерство сообщило об освобождении населённого пункта Белогоровка в ЛНР Южной группировкой ВС РФ.

Кроме того, Министерство обороны также сообщало, что в период с 11 по 17 мая военнослужащие группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области. 18 мая Минобороны проинформировало об освобождении посёлка Старица.

Глава ДНР Денис Пушилин 11 мая заявил, что в ходе специальной военной операции от власти киевского режима должны быть освобождены все русские города, включая Харьков, Одессу и Днепропетровск.