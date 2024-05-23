Москва, 23 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции (СВО) за сутки превысили 1,7 тысячи человек, сообщил 23 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, подразделения группировки войск «Север» уничтожили за сутки до 365 украинских военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины, подразделения группировки войск «Запад» — до 320 военных ВСУ.

Также противник потерял за сутки более 490 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск, а в зоне ответственности группировки войск «Центр» — до 405 военных. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» уничтожили до 120 бойцов украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, также 23 мая Конашенков информировал, что российские войска освободили населённый пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Днём ранее военное ведомство сообщило об освобождении Клещеевки недалеко от Андреевки.

20 мая министерство сообщило об освобождении населённого пункта Белогоровка в ЛНР Южной группировкой ВС РФ.

Кроме того, Министерство обороны также сообщало, что в период с 11 по 17 мая военнослужащие группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области. 18 мая Минобороны проинформировало об освобождении посёлка Старица.