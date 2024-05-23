Москва, 23 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Средства ПВО Вооружённых сил России за минувшие сутки сбили 53 беспилотника ВСУ и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило 23 мая Министерство обороны.

РИА Новости

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили несколько управляемых авиабомб, противорадиолокационных ракет и снарядов реактивных систем залпового огня, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотных летательных аппарата, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Наmmer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также 47 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха», — рассказал Конашенков.

22 мая официальный представитель ведомства проинформировал, что российские средства противовоздушной обороны за предыдущие сутки сбили 32 беспилотника ВСУ, две авиабомбы Hammer, а также один снаряд HIMARS.

23 мая Минобороны также сообщило об освобождении населённого пункта Андреевка в ДНР. Подразделения группировки ВС РФ «Север» продвинулись вглубь обороны противника, отразив атаку у Волчанска Харьковской области. Потери ВСУ в зонах ответственности группировок ВС РФ «Запад», «Юг» и «Север» составили до 1175 военнослужащих.