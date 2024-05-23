Вашингтон, 23 мая, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время государственного визита лидера Кении Уильяма Самои арап Руто предоставит этой африканской стране статус главного партнёра, не входящего в НАТО, пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Кения станет первой страной к югу от Сахары, получившей это звание. Оно позволит стране получать более современное вооружение из Соединённых Штатов и более тесно сотрудничать в области безопасности», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что этот по большей части символический шаг произойдёт прямо перед тем, как Кения отправит тысячу полицейских для подавления бандитского насилия на Гаити.

Также в материале уточняется, что растущие связи между Вашингтоном и Найроби происходят на фоне беспокойства администрации Байдена по поводу усиления влияния Китая на африканском континенте, а также связей России с Кенией.

Как передавало ИА Регнум, в середине марта власти Нигера разорвали соглашение с США, позволявшее американским военным находиться на территории западноафриканской страны. Представитель новых нигерских властей пояснил, что это решение принято после нарушения Вашингтоном дипломатического протокола.

В апреле разрывом соглашения с США пригрозило также правительство соседнего Чада. В официальном письме от американских военных потребовали покинуть военную базу, расположенную в Нджамене.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 23 мая заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами Африканского континента.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе» заявил о несправедливом отношении Запада к африканским странам. Он подчеркнул, что Россия готова оказывать поддержку государствам континента.