Москва, 23 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Россия заинтересована в развитии отношении со всеми странами Африканского континента, заявил 23 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Бобылев Дмитрий Песков

«Мы заинтересованы в налаживании и развитии добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами Африканского континента. В том числе и с Республикой Чад», — сказал представитель Кремля.

Пескова спросили об этом в контексте вступления в должность нового президента Чада. У Пескова также уточнили, присутствует ли кто-то из представителей Кремля на церемонии.

«Мне неизвестно о том, чтобы кто-то из администрации президента присутствовал там. У меня нет такой информации», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля президент России Владимир Путин в приветствии к международному форуму «За свободу наций» назвал колониальную политику позорной страницей прошлого. При этом он отметил, что Запад до сих пытается сохранить господство и подчинить другие государства. Президент назвал такую политику одним из основных факторов, мешающих развитию человечества.

Российский лидер 6 марта на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе заявил о несправедливом отношении Запада к африканским странам. Он подчеркнул, что Россия готова оказывать поддержку государствам континента.