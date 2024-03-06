Москва, 6 марта, 2024, 22:17 — ИА Регнум. Отношение Запада к странам Африки остаётся несправедливым и это необходимо менять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи 6 марта.

«Зачем же для Африки создают сегодня такие условия, налагая такие финансовые обязательства? Конечно, это не значит, что мы всегда должны по пути сопротивления и борьбы за свои интересы вооружённым путём, но мы должны делать всё, чтобы сегодняшнюю ситуацию менять, делать её гораздо более справедливой», — указал глава государства.

Также российский лидер отметил, что в ходе многочисленных контактов лидеры стран Африки, даже несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, ничего напрямую у России не просили. В то же время Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона готова оказывать поддержку.