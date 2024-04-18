Нджамена, 19 апреля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Правительство Республики Чад направило Соединённым Штатам Америки письмо, регламентирующее пребывание американских военнослужащих на территории страны. Об этом 18 апреля сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По информации источника, уведомление было направлено ещё не прошлой неделе. Письмо не содержит прямого требования к военнослужащим США покинуть Чад, однако власти африканской страны потребовали от американских военных покинуть военную базу в Нджамене.

Отмечается, что правительство Чада таким образом рассчитывает получить новое соглашение о безопасности, которое бы в большей степени соответствовало интересам государства.

Как передавало ИА Регнум, в марте власти Нигера разорвали двустороннее военное соглашение с США, которое позволяло представителям Пентагона и американским военнослужащим находиться на территории страны. Причиной этого шага стало нарушение Вашингтоном дипломатического протокола, поскольку американская сторона не проинформировали Ниамей об одном из недавних визитов своей делегации.