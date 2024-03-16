Нигер разорвал соглашение, разрешающее присутствие военных США в стране
Reuters: Нигер разорвал соглашение с США о присутствии американских военных
Ниамей, 17 марта, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Захватившие власть в Нигере военные моментально разорвали соглашение с США, которое позволяло представителям Пентагона находиться на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters.
По словам представителя режима полковника Амаду Абдрамана, такое решение было принято после недавнего приезда американцев в Нигер. Африканская сторона заявила, что визит чиновников стал нарушением дипломатического протокола. США не проинформировали Ниамей о составе делегации, дате её прибытия и повестке дня.
Полковник также пояснил, что стороны обсуждали смену власти военных в Нигере, а также военное сотрудничество между двумя странами.
На севере Нигера действует американская база беспилотников, в декабре 2023 года в стране находилось около 1,1 тыс. американских военных.
Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля. Это объединение появилось для организации коллективной безопасности в регионе.
В конце января все три страны приняли совместное решение как можно быстрее выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера пояснили этот шаг тем, что организация, по их мнению, находится под влиянием иностранных держав.
Кроме того, они считают, что ЭКОВАС превратилась в угрозу для стран, входящих в указанное экономическое объединение.
6 марта представители Буркина-Фасо, Мали и Нигера на заседании Совета начальников штабов стран — членов Альянса государств Сахеля объявили о создании объединённых силы для борьбы с террористическими группировками в регионе.
Начальник штаба ВС Нигера Мусса Салау Барму подчеркнул, что объединённые силы начнут действовать в ближайшее время.
Летом 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани.