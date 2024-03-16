Ниамей, 17 марта, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Захватившие власть в Нигере военные моментально разорвали соглашение с США, которое позволяло представителям Пентагона находиться на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум ВС Нигера

По словам представителя режима полковника Амаду Абдрамана, такое решение было принято после недавнего приезда американцев в Нигер. Африканская сторона заявила, что визит чиновников стал нарушением дипломатического протокола. США не проинформировали Ниамей о составе делегации, дате её прибытия и повестке дня.

Полковник также пояснил, что стороны обсуждали смену власти военных в Нигере, а также военное сотрудничество между двумя странами.

На севере Нигера действует американская база беспилотников, в декабре 2023 года в стране находилось около 1,1 тыс. американских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля. Это объединение появилось для организации коллективной безопасности в регионе.

В конце января все три страны приняли совместное решение как можно быстрее выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера пояснили этот шаг тем, что организация, по их мнению, находится под влиянием иностранных держав.

Кроме того, они считают, что ЭКОВАС превратилась в угрозу для стран, входящих в указанное экономическое объединение.

6 марта представители Буркина-Фасо, Мали и Нигера на заседании Совета начальников штабов стран — членов Альянса государств Сахеля объявили о создании объединённых силы для борьбы с террористическими группировками в регионе.

Начальник штаба ВС Нигера Мусса Салау Барму подчеркнул, что объединённые силы начнут действовать в ближайшее время.

Летом 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани.