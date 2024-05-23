Москва, 23 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о словах президента Владимира Путина о легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского.

Global Look Press/Keystone Press Agency Владимир Зеленский

Журналисты спросили представителя Кремля, как относиться к тому, что Зеленского продолжат считать легитимным главой киевского режима.

«Так, как предложил относиться к этому, выступая в Харбине на пресс-конференции, президент России Владимир Путин. Вы можете с легкостью перечитать ответ президента на соответствующий вопрос журналиста», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.

Зеленский отменил проведение президентских выборов, которые должны были пройти весной 2024 года. Он сослался на военное положение в стране, а также заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Сторонники Зеленского боятся дискуссий о его легитимности после истечения срока его полномочий 21 мая, написал британский журнал The Economist. По информации издания, ряд оппонентов украинского лидера прямо заявляют, что он потеряет полномочия, и это вызывает тревожные настроения у его сторонников. Издание провело соцопрос на Украине, показавший, что каждый шестой считает, что статус Зеленского изменится после 21 мая.