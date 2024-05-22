Москва, 22 мая, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки, посвящённой работе Агентства стратегических инициатив (АСИ), согласился с мнением, что молодое поколение растёт в большой зависимости от смартфонов.

Алексей Мальгавко /РИА Новости

Во время осмотра выставки спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заметил, что сейчас молодые ребята живут с детства в мире, в котором границы между «цифрой» и обычной жизнью практически стёрты.

«Они, конечно, растут в очень большой зависимости от своих телефонов, от смартфонов», — сказал он.

«Да», — согласно кивнул президент.

На выставке главе государства представили национальную киберфизическую платформу «Берлога», которая предусматривает очные и онлайн-мероприятия, участие в которых помогает школьникам обучиться азам программирования, получить дополнительные баллы к единому госэкзамену при поступлении в вузы.

«Дети могут с самых ранних лет играть на этой платформе в полезные игры, выбирая какую-то из ролей. То есть они могут стать конструкторами, творцами, программистами, биоинженерами. И сразу начинают использовать язык программирования», — объяснил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая глава государства принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ, где предложил учредить ежегодную премию агентства.

Он также призвал правительство РФ оказывать поддержку в реализации инициатив АСИ. Кроме того, президент поручил разработать и утвердить обновлённую стратегию работы агентства на ближайшие десять лет.

29 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что в стране будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета. Как отметил глава государства, новые нацпроекты станут «мотором» для всей экономики России.