Москва, 22 мая, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 мая предложил учредить ежегодную премию Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Александр Казаков /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева

Глава государства принял участие в заседании наблюдательного совета агентства.

«Есть предложение вручать ежегодную премию агентства», — сказал Путин.

Он также призвал правительство РФ оказывать поддержку в реализации инициатив АСИ.

«Прошу правительство, министерства действовать в тесной связке, в партнёрстве с АСИ по всем направлениям: подготовка кадров, экологическое благополучие и, конечно, соцсфера, где у АСИ есть наработки», — отметил Путин.

Также президент поручил разработать и утвердить обновлённую стратегию работы агентства на ближайшие десять лет.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года Путин поручил разработать «дорожную карту» по созданию в дружественных странах центров развития передовых компетенций на основе российских технологий. Ответственными за выполнение поручения указаны правительство РФ и Агентство стратегических инициатив.

Тогда же глава государства поручил правительству, АСИ и властям Москвы проработать идею масштабного мероприятия, которое помогло бы продвигать отечественную продукцию через иностранных блогеров.

Также в апреле Владимир Путин поручил правительству и АСИ создать отечественные цифровые платформы и мобильные приложения для мотивации граждан к занятиям спортом, а также при участии РСПП подготовить предложения по формированию системы мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.