Москва, 22 мая, 2024, 16:04 — ИА Регнум. В освобождённые районы Харьковской области направили первую гуманитарную помощь. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Станислав Красильников/ТАСС

По словам Ганчева, на данный момент первый гуманитарный груз был передан военным, которые довезли его до подконтрольных посёлков Харьковской области. Он добавил, что доступ в населённые пункты на линии соприкосновения, включая северные районы Харьковской области, ограничен для гражданского персонала.

«Кроме того, что под постоянным обстрелом это опасно для людей, естественно, где ведутся активные боевые действия, то есть и военная полиция туда не особо пускает людей, которые не в погонах и не с оружием», — сказал Ганчев.

Глава ВГА отметил, что вся гуманитарная помощь в самые крайние посёлки, которые находятся под контролем, даже если они ещё считаются серой зоной, поставляется.

Вместе с тем Ганчев сообщил, что российские военные совместно с сотрудниками ВГА Харьковской области эвакуировали из региона на территорию России 85 мирных жителей. По его словам, главная цель ВГА сейчас — эвакуация людей. В администрация обращаются «очень много людей, даже проживающих на территории России, что в освобождаемых посёлках Харьковской области находятся их родственники».

Как передавало ИА Регнум, , 22 мая Ганчев заявил, что Вооружённые силы России освободили уже 49 населённых пунктов Харьковской области. 36 населённых пунктов освобождены в Купянском районе области, 13 — в северной части региона.

17 мая президент Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал президент.

20 мая заместитель главы администрации по обороне и безопасности Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что Военно-гражданская администрация региона создала центр фиксации преступлений ВСУ в регионе.

Сотрудники центра фиксируют последствия преступлений Киева на освобождённых территориях области и будут помогать правоохранительным органам РФ проводить следственные мероприятия, отметил он.