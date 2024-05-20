Москва, 20 мая, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала центр фиксации преступлений ВСУ в регионе, сообщил 20 мая заместитель главы администрации по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

РИА Новости

Сотрудники центра фиксируют последствия преступлений Киева на освобождённых территориях области и будут помогать правоохранительным органам РФ проводить следственные мероприятия, отметил он.

«В целях оперативного выявления, проверки, документирования фактов вооружённой агрессии государства Украина против мирного населения Харьковской области создан центр фиксации военных преступлений», — сказал Лисняк на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года МВД повторно объявило в розыск Михаила Драпатого, назначенного командующим харьковской группировкой ВСУ. Следственный комитет России в 2016 году возбудил уголовное дело о преступлениях, совершённых силовыми структурами Украины с применением запрещённых средств и методов ведения войны. Так, ряд украинских офицеров, среди которых был Драпатый, отдавали приказы провести прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в населённых пунктах ДНР.

Страны Запада, продолжающие поставки Украине артиллерийского и дальнобойного вооружения, становятся соучастниками совершаемых Киевом военных преступлений и несут за это ответственность, заявил ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Минобороны ранее сообщало, что за неделю с период с 11 по 17 мая военнослужащие группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области. ВС РФ создают санитарную зону для предотвращения обстрелов граничащих с Харьковской областью регионов, отмечал президент Владимир Путин.