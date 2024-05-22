Москва, 22 мая, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили уже 49 населённых пунктов Харьковской области, сообщил 22 мая глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Алексей Майшев /РИА Новости

36 населённых пунктов освобождены в Купянском районе области, 13 — в северной части региона, отметил глава администрации на пресс-конференции.

«На сегодняшний день у нас на территории Купянского района Харьковской области уже находятся под контролем 36 населённых пунктов. Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населёнными пунктами северных территорий Харьковской области, восемь из которых — это территория Харьковского района. Остальные посёлки — это Волчанский район», — сказал Ганчев.

За последние дни группировке «Север» ВС РФ удалось расширить линию боевого соприкосновения, она распространяется уже и на восточную часть Харьковской области, добавил Ганчев.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что группировка «Север» Вооружённых сил России продвинулась в глубину обороны ВСУ, а потери противника за сутки в зоне ответственности группировки составили до 255 военных.

Ведомство ранее также сообщало, что в период с 11 по 17 мая военнослужащие группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области. 18 мая Минобороны проинформировало об освобождении посёлка Старица.

17 мая президент Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал президент.