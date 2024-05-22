Москва, 22 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Российские военные совместно с сотрудниками военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области эвакуировали из региона на территорию России 85 мирных жителей. Об этом 22 мая сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Shmuliko

По его словам, главная цель ВГА сейчас — эвакуация людей. В администрацию обращаются «очень много людей, даже проживающих на территории России, что в освобождаемых посёлках Харьковской области находятся их родственники».

«Таким образом, мы сразу же включаемся в работу. У нас с северных территорий Харьковской области на территорию России военнослужащие вывезли 85 человек, которые размещены в пунктах временного размещения в Белгородской области», — сказал он журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая Ганчев заявил, что Вооружённые силы России освободили уже 49 населённых пунктов Харьковской области. 36 населённых пунктов освобождены в Купянском районе области, 13 — в северной части региона.

17 мая президент Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал президент.

20 мая заместитель главы администрации по обороне и безопасности Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что Военно-гражданская администрация региона создала центр фиксации преступлений ВСУ в регионе.

Сотрудники центра фиксируют последствия преступлений Киева на освобождённых территориях области и будут помогать правоохранительным органам РФ проводить следственные мероприятия, отметил он.