Москва, 22 мая, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Детали приговора новосибирскому физику Анатолию Маслову за госизмену находятся в компетенции спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Физик Анатолий Маслов

Представитель Кремля воздержался от комментария касаемо данного дела, призвав не делать выводов о каких-то тенденциях.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее суд признал 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам колонии. Дело слушалось в закрытом режиме. По версии следствия, Маслов передавал данные о закрытых научных разработках сотрудникам разведки Германии.

Маслова, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики, арестовали в Новосибирске летом 2022 года по делу о государственной измене. Также были арестованы научный сотрудник Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Дмитрий Колкер и директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк. Колкер в том же году скончался от рака.

Маслов — специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

В мае 2023 года городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против Маслова. Материалы дела с грифом секретности были переданы судье.