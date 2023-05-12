Санкт-Петербург, 12 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело против главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова, который обвиняется в госизмене. Об этом 12 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

«Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Маслова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы дела с грифом секретности переданы судье.

Как сообщало ИА REGNUM, физика Анатолия Маслова арестовали в Новосибирске летом 2022 года. Также были арестован научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер и директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.

Маслов — специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.