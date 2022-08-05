Новосибирск, , 16:25 — REGNUM По делу о госизмене арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк. В самом институте прошли обыски.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

«Оперативные мероприятия связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком, — сообщил ТАСС научный руководитель института Василий Фомин. — Его арестовали. Ему вменяют то же, что и Маслову. Госизмена».

Он уточнил, что Шиплюк перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске арестовали физика Анатолия Маслова. Также был арестован научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер. У него была диагностирована четвертая стадия рака, он умер 2 июля.

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