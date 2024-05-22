Вашингтон, 22 мая, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Россия якобы запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Главкосмос»

«Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, запуск такого космического аппарата якобы состоялся 16 мая, на той же орбите находится «американский правительственный спутник». Представитель Пентагона заверил, что ведомство будет следить за российским спутниковым аппаратом.

Как передавало ИА Регнум, в середине февраля агентство Reuters написало, что, по данным разведки США, Россия якобы разрабатывает оружие, которое представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники в космосе. В публикации отмечалось, что речь не идёт о ядерной боеголовке.

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с шумихой, разворачивающейся на Западе, из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Он напомнил, что Москва, наоборот, всегда выступала против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.

20 мая Совет Безопасности ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 стран за принятие документа проголосовали семь представителей, включая Россию и Китай. Ещё столько же государств были против. Швейцария от голосования воздержалась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ продолжает сотрудничество и взаимодействие с США в области мирного космоса.