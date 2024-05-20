Вашингтон, 20 мая, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Совет Безопасности (СБ) ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.

IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

Из 15 стран за принятие резолюции проголосовали семь представителей, включая Россию и Китай. Ещё столько же государств были против. Швейцария от голосования воздержалась. Для принятия документа необходимо набрать девять голосов членов СБ и ни один из постоянных членов должен не наложить вето.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в СБ ООН Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. При голосовании резолюцию поддержали 13 из 15 стран, Китай воздержался.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что Россия вынужденно заблокировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией, из-за отказа принять поправки, инициированные Москвой и Пекином, а также по причине попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в данной сфере.

Россия, по словам дипломата, предлагала отказаться от любого вида оружия в космосе, а не только от оружия массового уничтожения. Также речь шла о гарантиях неприменения силы или угрозы в отношении космических объектов. Захарова отметила, что принятие резолюции позволило бы США легитимизировать любые выгодные им взгляды на тему международной безопасности.