Вашингтон, 16 февраля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Оружие космического базирования, которое, по данным разведки США, якобы разрабатывает Россия, представляет собой устройство, которое требует ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку, пишет британское агентство Reuters.

Zuma/TASS

Отмечается, что к таким устройствам могут относиться глушители сигналов, оружие, которое может «ослепить» датчики изображения, или генераторы электромагнитного импульса, способные вывести из строя всю электронику спутников в пределах определенной области орбиты.

«Более вероятно, что Россия разрабатывает систему, работающую от ядерного источника энергии, который обладает возможностями радиоэлектронной борьбы, оказавшись на орбите, чем теория о том, что Москва разрабатывает оружие, несущее ядерную взрывчатую боеголовку», — сказал исполнительный директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Как считают аналитики, российское противоспутниковое оружие может вывести из строя военную и коммерческую связь, подорвав таким образом способность вооруженных сил действовать, пишет агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что президент Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией из-за якобы разрабатываемого противоспутникового оружия.

Он также уточнил, что Байден получает соответствующую информацию и уже распорядился о проведении предварительных обсуждений с лидерами в Конгрессе, прямом диалоге с Россией, союзниками и другими странами мира.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о некоей «серьёзной угрозе» и пообещал 15 февраля лично провести брифинг для лидеров Конгресса, которые уже оповещены по линии комитета по разведке палаты представителей. При этом он отказался уточнить, о чём именно будет идти речь.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники 14 февраля сообщил, что в правительстве США знают о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

В Кремле слухи о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе назвали очередной уловкой Белого дома. Очевидно, что администрация США пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.