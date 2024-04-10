Москва, 10 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Россия продолжает сотрудничать с США в области мирного космоса, однако в остальных сферах уровень диалога оставляет желать лучшего. Об этом 10 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС

«Что касается мирного космоса — здесь сотрудничество и взаимодействие продолжается. Это важно. Но во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего», — отметил представитель Кремля, комментируя уровень взаимодействия с Вашингтоном по космосу.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября прошлого года президент России Владимир Путин на совещании по ракетно-космической отрасли в Королёве отметил, что сотрудничество России с другими странами в космической отрасли продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на какие проблемы.

Вместе с тем в середине февраля телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал, что правительство США подозревает Россию в том, что Москва якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. В свою очередь, Песков назвал эти сообщения слухами, которые являются очередной уловкой Белого дома.

Путин 20 февраля выразил недоумение в связи с шумихой, разворачивающейся на Западе, из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Он напомнил, что Москва, наоборот, всегда выступала против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 4 апреля сообщил, что США в начале следующей недели внесут в Совет Безопасности ООН резолюцию, призывающую к неразмещению ядерного оружия в космосе.