Баку, 23 апреля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Между Азербайджаном и Арменией в рамках работ по делимитации установили первый столб, сообщили 23 апреля в пресс-службе правительства Азербайджана.

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«На границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб», — говорится в сообщении.

Там добавили, что работы экспертных групп двух государств продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, ранее в министерстве иностранных дел Армении сообщили, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы. В частности, стороны согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы между населёнными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и начал военную операцию в регионе. На следующий день карабахское руководство при посредничестве российских миротворцев согласилось прекратить огонь и распустить армию.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года, комментируя переход Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Армения официально отказалась от притязаний на этот регион и он является частью Азербайджана. Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян осенью 2022 года в Праге признал азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах, чем определил судьбу региона.