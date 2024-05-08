Москва, 8 мая, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Евросоюз фактически ведёт войну против России, но официально это не было объявлено, поэтому процесс изъятия российских активов осложнён. Такое мнение 8 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя предварительное согласование постпредами стран Евросоюза использования доходов от активов России для оказания помощи Украине.

Thijs ter Haar

«Евросоюз не скрывает, что ведёт войну против России. Раньше у противников забирали суда и любое имущество, оказавшееся на территории страны, ведущей войну. Эти средства тратили на боевые действия. Сейчас происходит примерно то же самое, но осложнено тем, что официально война не объявлена. Поэтому они как бы не имеют права этого делать, но все понимают, о чём речь. Россия предпримет ответные действия», — отметил политолог.

В свою очередь политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров напомнил, что Запад давно искал способы изъятия российских активов. Сначала они были заморожены, затем начался поиск способов их легального присвоения. Но поскольку это было трудно оформить юридически, западные политики решили изъять доходы от российских активов.

«Это подрывает веру в неприкосновенность частной собственности. Оказалось, что в случае политического заказа все законы экономики и неприкосновенность частной собственности могут быть отодвинуты и выброшены. Несомненно, Россия ответит на такие действия Евросоюза», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, председательство Бельгии 8 мая сообщило, что постпреды стран Евросоюза предварительно согласовали использование доходов от активов России для оказания помощи Украине. 90% доходов, полученных от активов России, предполагается направить на военную поддержку.

В марте 2024 года Еврокомиссия предложила использовать 90% прибыли от замороженных суверенных активов России для покупки оружия для Украины, а остальное направлять на приобретение гуманитарной помощи.

Канцлер Германии Олаф Шольц 7 мая заявил, что страны ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России, 90% от прибыли предполагается направлять на военные поставки ВСУ.

Обозреватели газеты Financial Times отмечали, что чиновники ряда европейских стран опасаются, что конфискация замороженных активов России может обернуться шквалом репарационных требований. В качестве примера они привели споры различных стран с Германией после двух мировых войн и претензии к империалистическим державам со стороны их бывших колоний.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил пресс-секретарь президента. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил он.