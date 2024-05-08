Брюссель, 8 мая, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Постпреды стран ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов РФ для оказания помощи Украине, сообщило 8 мая председательство Бельгии.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

90% доходов, полученных от активов России, предполагается направить на военную поддержку.

«Постпреды ЕС предварительно согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, её восстановление и военную оборону в контексте агрессии России», — сказано в сообщении председательства в соцсети X (Twitter).

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Еврокомиссия предложила использовать 90% прибыли от замороженных суверенных активов России для покупки оружия для Украины, а остальное направлять на приобретение гуманитарной помощи. План касается средств (192 млрд евро), размещённых в депозитарии Euroclear в Бельгии.

7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов РФ, 90% от прибыли предполагается направлять на военные поставки ВСУ.

Чиновники ряда европейских стран опасаются, что конфискация замороженных активов России может обернуться шквалом репарационных требований, отмечали обозреватели газеты Financial Times. В качестве примера они привели споры различных стран с Германией после двух мировых войн и претензии к империалистическим державам со стороны их бывших колоний.

Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил пресс-секретарь президента. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил он.