Москва, 21 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Группировка «Запад» ВС России отразила шесть контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Противник потерял за сутки до 425 военных, проинформировал 21 мая на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосадовое, Ивановка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, всего ВСУ потеряли до 425 военных, танк, два бронетранспортера, шесть автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Кроме того, были уничтожены две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.

Также средствами ПВО было сбито 45 БПЛА, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ольха», а также противокорабельная ракета «Нептун».

19 мая Конашенков сообщил, что российские военные за сутки улучшили положение на четырёх направлениях в зоне спецоперации, при этом ВСУ потеряли на четырёх направлениях 1570 военных. Представитель российского оборонного ведомства сообщил, что более выгодные рубежи заняли военные группировки войск «Запад», нанеся поражение украинской армии в районе села Торского в ДНР.