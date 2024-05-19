Москва, 19 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные за сутки улучшили положение на четырёх направлениях в зоне спецоперации, при этом ВСУ потеряли на четырёх направлениях 1570 военных, сообщил 19 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виталий Аньков/РИА Новости

Представитель российского оборонного ведомства сообщил, что более выгодные рубежи заняли военные группировки войск «Запад», нанеся поражение украинской армии в районе села Торское в ДНР.

Украинские войска при этом потеряли до 440 бойцов, три гаубицы М777 калибра 155 мм американского производства, гаубицу «МСТА-Б» калибра 152 мм и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» калибра 122 мм.

Конашенков сообщил, что группировка российских войск «Юг» улучшила за сутки положение по переднему краю и нанесла удары по ВСУ в ДНР в районе сёл Антоновка и Белогоровка. В районе села Новомихайловка российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ.

«Противник потерял более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и 10 автомобилей», — сообщил Конашенков.

В ходе контрабатарейной борьбы ВС России нанесли удары по украинской артиллерии, в том числе САУ «Гвоздика», гаубице Д-30 калибра 122 мм, трём гаубицам L-119 калибра 105 мм британского производства и орудию М119 калибра 105 мм американского производства. Также российские военные уничтожили два склада с боеприпасами украинских войск.

Группировка российских войск «Центр» улучшила тактическое положение за сутки. Военные нанесли удары по украинским подразделениям в ДНР в районах посёлков Новоалександровка и Новгородское, сёл Евгеновка и Розовка.

Кроме того, в ДНР военные отразили семь контратак ВСУ в районах посёлка Шумы и сёл Новокалиново, Соловьёво, Нетайлово и Уманское.

«Потери противника составили до 345 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 152-мм гаубица «МСТА-Б», — сообщил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны сообщил, что подразделения российской группировки войск «Восток» заняли за сутки более выгодные рубежи и нанесли удары по ВСУ в ДНР в районах посёлка Великая Новосёлка и села Макаровка. Также они отразили две контратаки украинских войск в районах посёлка Урожайное и села Старомайорское.

«ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — сообщил генерал.

Также официальный представитель оборонного ведомства сообщил, что подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли удары по украинской армии в районах сел Весёлого в Херсонской области и Работино — в Запорожской области. ВСУ потеряли до 60 военных, гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

Конашенков добавил, что группировка российских войск «Север» нанесла удары по ВСУ в районах сёл Лукьянцы, Весёлое и Радгоспного в Харьковской области. Украинская армия потеряла до 230 военных.