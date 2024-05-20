Москва, 20 мая, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, сообщил 20 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 138-ми районах», — сказал он на брифинге.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.

Также средствами ПВО было сбито 45 БПЛА, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ольха», а также противокорабельная ракета «Нептун».

Как передавало ИА Регнум, 19 мая Конашенков сообщил, что российские военные за сутки улучшили положение на четырёх направлениях в зоне спецоперации, при этом ВСУ потеряли на четырёх направлениях 1570 военных. Представитель российского оборонного ведомства сообщил, что более выгодные рубежи заняли военные группировки войск «Запад», нанеся поражение украинской армии в районе села Торское в ДНР.

Всего за прошедшую неделю в зоне спецоперации российские военные отбили на четырёх направлениях 107 контратак украинской армии. Официальный представитель российского оборонного ведомства также сообщил на брифинге об освобождении российскими военными от украинских подразделений 12 населённых пунктов в Харьковской области — двух посёлков и десяти сёл.