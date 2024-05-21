Киев, 21 мая, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Украинские войска никогда не били западным оружием по территории России, заявил в интервью агентству Reuters глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы никогда не применяли западное оружие на территории России, у нас нет на это разрешения», — сказал он, добавив, что Киев не может подвергать риску весь объём поставляемого вооружения.

Зеленский заверил, что Киев ведёт переговоры с международными союзниками об использовании западного оружия для атаки по российской военной технике на границе и по территории России. Пока позитивных результатов нет, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 и 17 мая киевский режим попытался атаковать Крым, Краснодарский край и другие российские регионы с применением беспилотников и безэкипажных катеров. Средства противовоздушной обороны уничтожили более сотни БПЛА, а также ракеты ATACMS, реактивные снаряды, авиационные бомбы.

Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.

У Запада нет такого «супероружия», поставка которого переломила бы негативные для ВСУ тенденции на поле боя, заявил 20 мая постпред России при ООН Василий Небензя. При отправке киевскому режиму истребителей F-16 их постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams или ракеты ATACMS, на которые ВСУ и их западные кураторы надеялись ранее, отметил дипломат.

По мнению Зеленского, именно ограничения на применение западного оружия, а не коррупция и разворовывание средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений и фортификаций, сыграли решающую роль в провале украинских войск в Харьковской области, где за неделю Вооружённые силы России освободили 12 населённых пунктов.