Белгород, 17 мая, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 102 украинских беспилотника на территории четырёх регионов, Черноморский флот ВМФ России уничтожил шесть безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 беспилотник над территорией Крымского полуострова, 44 дрона — в небе над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один — над Курской областью.

Кроме того, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ВМФ России в течение ночи уничтожили в акватории Чёрного мора шесть украинских безэкипажных катеров.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 мая ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали несколько населённых пунктов в Белгородском районе. В результате террористической атаки в посёлке Октябрьском при попадании в автомобиль погибли женщина и её ребёнок. Отец и водитель транспортного средства получили ранения. Как уточнил Гладков, ещё один беспилотник атаковал автозаправочную станцию в районе села Бессоновка. В результате взрыва загорелся один из резервуаров.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные, применив в том числе стрелковое оружие, отразили массированную атаку БПЛА и безэкипажных катеров. В результате падения обломков сбитых беспилотников на подстанцию произошло частичное отключение света, из-за чего во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах Севастополя отменили занятия. Как уточнил Развожаев, по предварительным оценкам, восстановительные работы на подстанции займут около суток.