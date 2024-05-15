Симферополь, 16 мая, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Вечером 15 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS в небе над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

Mil.ru ПВО. Сирия

«Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Их сбили примерно в 23:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны проинформировало о том, что в ночь с 14 на 15 мая над территорией Крыма военные уничтожили десять ракет ATACMS. После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что в результате падения фрагментов этих снарядов по городу рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74.

Вечером 15 мая глава Севастополя объявил, что силы ПВО отразили атаку по указанному населённому пункту. Им удалось сбить несколько воздушных целей. В результате действий ВСУ никто не пострадал, но три частных дома получили повреждения.