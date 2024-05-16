В Чёрном море за день уничтожили 15 морских дронов ВСУ
Авиация ВМФ уничтожила за день 15 морских дронов ВСУ в Чёрном море
Москва, 16 мая, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Морская авиация Военно-морского флота России уничтожила за день 15 украинских безэкипажных катеров. Видео опубликовала 16 мая пресс-служба Министерства обороны.
«В течение дня 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения вертолётов морской авиации Черноморского флота», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что в западной части акватории Чёрного моря обнаружили 11 украинских безэкипажных катеров. Морская авиация Военно-морского флота уничтожила их из штатного вооружения.
Позднее военное ведомство сообщило об уничтожении ещё одного морского дрона.
Вечером 16 мая Минобороны проинформировало об уничтожении ещё трёх безэкипажных катеров из штатного вооружения морской авиации ВМФ.