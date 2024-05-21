Нью-Йорк, США, 21 мая, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает оставаться главой государства для Организации Объединённых Наций. Об этом 20 мая заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя факт грядущего истечения полномочий Зеленского на его посту на брифинге, который транслировался на сайте ООН.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — так ответил Дюжаррик на вопрос журналиста о статусе Зеленского для ООН при проведении мирных переговоров.

Зеленского избрали главой Украины в 2019 году, в должность он вступил 20 мая. По конституции Украины полномочия главы киевского режима истекают через пять лет, в ночь на 21 мая 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, все посредники в мирном урегулировании украинского конфликта должны учитывать, что после 20 мая конституционные полномочия президента Украины Зеленского истекают и он теряет свою легитимность.

Российский дипломат подчеркнул, что обсуждение каких-либо вопросов и подписание любых документов с политическими лидерами, утратившими легитимность, «противоречат здравому смыслу».

Зеленский отменил президентские выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента. По мнению бывшего премьер-министр Украины Николая Азарова, Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий.

Вместе с тем в марте депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что офис Зеленского будет пытаться подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения Конституционного суда Украины.

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов.

При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.