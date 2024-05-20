Тегеран, 21 мая, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Первые кадры с обнаруженными обломками вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси, опубликовало 20 мая иранское издание Farsna.

khamenei.ir Эбрахим Раиси

На видео ведётся поиск вертолёта среди деревьев. На кадрах запечатлены разбросанные по периметру обломки. воздушного судна. Также видно обгоревшую траву и останки тел. Первыми к месту крушения добрались несколько человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890189" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Издание Farsna публикует первые кадры с обнаруженными обломками вертолета Раиси

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, в котором находились несколько руководителей Ирана, потерпел крушение в горной местности на северо-западе страны. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан. Была проведена спасательная операция. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках.

Президент России Владимир Путин 20 мая выразил соболезнования руководителям Ирана и подчеркнул, что Раиси как настоящий друг Москвы внёс неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами и прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства. Также Путин провёл переговоры с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Стороны подчеркнули, что настроены на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия.

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.