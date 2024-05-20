Москва, 20 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны украинских войск в Харьковской области. Об этом 20 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Глубокое Харьковской области. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, потери украинских войск составили до 380 военных, восемь автомобилей, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны также сообщало, что подразделения группировки российских войск «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны Вооружённых сил Украины. Так, российские военные нанесли удары по позициям «Иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны. Живую силу и технику украинской армии уничтожили в районах Лукьянцов, Веселого, Радгоспного в Харьковской области.

Украинские военные пытались атаковать позиции российских сил в районах Волчанска, Липцов и Тихого. Все пять контратак штурмовых групп Вооружённые силы России успешно отразили, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщало, что за неделю с период с 11 по 17 мая российские военные группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области ― сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетеневка.

Кроме того, российские военные 16 мая нанесли поражение подразделениям неонацистского формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Иностранного легиона» в Харьковской области. Потери украинских войск за сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 205 военных, три танка, две бронемашины, восемь автомобилей. Также они лишились боевой машины РСЗО БМ-21 «Град», САУ Krab польского производства и гаубицы Д-30.