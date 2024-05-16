* — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 16 мая, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение подразделениям неонацистского формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Иностранного легиона» в Харьковской области. Об этом 16 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» и «Иностранного легиона», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные также нанесли поражение живой силе и технике 125-й бригады украинской теробороны и 15-го пограничного отряда в районах населённых пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск в Харьковской области, а также отразили две контратаки около сёл Старица и Глубокое.

Потери украинских войск за сутки на этом направлении составили до 205 военных, три танка, две бронемашины, восемь автомобилей, 122-миллиметровая боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные взяли в плен более 60 боевиков «Кракена». Он отметил, что они давали показания и уже не выглядели как «бравые воины».

12 мая источник в силовых структурах сообщил, что батальонную тактическую группу, собранную из бойцов ВСУ, а также террористических формирований украинского РДК (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Кракен» для ведения боевых действий в Харьковской области, частично уничтожили. Потери группы составили почти 300 человек убитыми и ранеными, а остатки бойцов бросились в бегство.

10 мая военнослужащие российской группировки войск «Север» в ходе боевых действий в Харьковской области взяли в плен боевиков из неонацистских формирований «Кракен» и «Братство» (экстремистские организации, деятельность которых запрещена в РФ).