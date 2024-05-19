Москва, 19 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Подразделения группировки российских войск «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны Вооружённых сил Украины. Об этом 19 мая на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виталий Аньков/РИА Новости

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по позициям «Иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны. Живую силу и технику украинской армии уничтожили в районах Лукьянцов, Веселого, Радгоспного в Харьковской области.

Украинские военные пытались атаковать позиции российских сил в районах Волчанска, Липцов и Тихого. Все пять контратак штурмовых групп Вооружённые силы России успешно отразили.

«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» калибра 122 мм и боевая машина РСЗО «Град», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 17 мая в зоне проведения спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли на четырёх направлениях 1535 военных. Потери украинской армии в зоне ответственности группировка российских войск «Запад» составили до 270 военнослужащих. Также украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, два пикапа и три гаубицы.

В зоне ответственности группировки войск «Юг» ВСУ потеряли более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Российские военные 16 мая нанесли поражение подразделениям неонацистского формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Иностранного легиона» в Харьковской области. Потери украинских войск за сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 205 военных, три танка, две бронемашины, восемь автомобилей. Также они лишились боевой машины РСЗО БМ-21 «Град», САУ Krab польского производства и гаубицы Д-30.

За неделю с период с 11 по 17 мая российские военные группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области ― сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетеневка.