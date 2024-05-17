Москва, 17 мая, 2024, 15:56 — ИА Регнум. За неделю в зоне спецоперации российские военные отбили на четырёх направлениях 107 контратак ВСУ, 17 мая сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Станислав Красильников /РИА Новости

Группировка российских войск «Восток» отбила две контратаки, Южная — девять, «Запад» — 37 и «Центр» — 59 контратак украинской армии.

Группировка российских войск «Запад» нанесла удары по ВСУ в ЛНР в районе сёл Артёмовка и Макеевка, в ДНР в районе Красного Лимана и сёл Ямполовка и Торское, в Харьковской области в районе сёл Кисловка и Синьковка. Военные отразили 37 контратак украинской армии в районах сёл Червоная Диброва, Новоегоровка, Стельмаховка и Невское в ЛНР и Кисловки, посёлка Ольшана и села Берестовое в Харьковской области.

Украинская армия потеряла 960 военных, два танка, девять боевых бронемашин, четыре боевые машины РСЗО «Град» и «Верба», 24 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе пять — американского производства. Группировка «Запад» уничтожила два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Группировка «Юг» за неделю нанесла удары по ВСУ в ДНР в районах посёлка Курдюмовка и сёл Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Парасковиевка и Новомихайловка.

Военные отразили девять контратак украинской армии в ЛНР в районе посёлка Белогоровка, в ДНР — в районах посёлка Сворное, сёл Раздоловка, Красное, Спорное и Часова Яра.

ВСУ за неделю потеряли до 3725 военных, восемь танков, включая пять Leopard-2А1 немецкого производства, 13 боевых бронемашин, 55 автомобилей, боевую машину «Град», 47 орудий полевой артиллерии, в том числе 22 — иностранного производства.

Кроме того, российские военные уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», две станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36 и 16 полевых складов боеприпасов.

За неделю войска группировки «Центр» освободили от ВСУ в ДНР посёлок Керамик и нанесли по украинским подразделениям удары в районах посёлка Новоалександровка и сёл Евгеновка, Карловка и Розовка в ДНР.

«Отразили 59 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Архангельское, Семёновка, Очеретино, Соловьёво, Новгородское, Уманское, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.

ВСУ потеряли за неделю на этом направлении до 2475 военных, четыре танка, включая один американский Abrams, 20 боевых броне машин, 27 автомобилей и боевую машину РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные нанесли огневое поражение по 23 орудиям полевой артиллерии, в том числе пяти САУ Paladin и трём гаубицам М777 американского производства.

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