Москва, 20 мая, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за тёплый приём в Китае, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Ju Peng/Global Look Press

«Хотел бы выразить вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику», — поблагодарил Си Цзиньпина российский лидер.

Владимир Путин добавил, что эта поездка оставила у него «по-настоящему светлые, незабываемые впечатления».

Российский лидер убеждён, что состоявшиеся обстоятельные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая Путин в рамках государственного визита прибыл в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров в расширенном составе с участием делегаций стороны подписали совместное заявление, предусматривающее в том числе дальнейшие шаги по углублению взаимодействия в энергетической и военной сферах. Также в совместном заявлении лидеры государств назвали политику Соединённых Штатов, мыслящих категориями холодной войны, угрожающей безопасности всех стран региона.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления многополярного мира. Российский лидер также отметил, что будущее зависит от всего мира, однако Москва и Пекин являются важными составляющими современной цивилизации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала государственный визит российского лидера в Китай судьбоносным шагом, который определит будущее всей планеты.