* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура обратилась с иском об обращении в доход государства почти 1 млрд рублей и около 2 млн долларов со счетов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), бывшего руководителя «Менатепа» Платона Лебедева и «Сибирской лизинговой компании».

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Беседа по иску в Мещанском суде Москвы назначена на 27 мая, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В иске замгенпрокурора РФ к Лебедеву П. Л., Ходорковскому М. Б., а также к ООО «Сибирская лизинговая компания» генпрокуратура просит обратить в доход РФ денежные средства Ходорковского и Лебедева, находящиеся на счетах, открытых в ПАО НБ «Траст» на сумму почти 1 млрд рублей и около 2 млн долларов», — сказал собеседник издания.

Общая сумма средств, которые прокуратура просит обратить в доход государства, составляет 1,413 млрд. Иск был подан прокуратурой в защиту интересов России в лице налогового органа.

В мае 2005 года Мещанский суд признал Ходорковского и Лебедева виновными в совершении ряда преступлений, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Также судом был удовлетворен гражданский иск, поданный Федеральной налоговой службой, о взыскании с осуждённых причинённого государству ущерба в размере 17,4 млрд рублей. Ответчики добровольно этот ущерб не возместили, и Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство, которое ещё не завершено.

Средства ряда компаний, которые, согласно приговору суда, не осуществляли никакой деятельности, а выступали в качестве средства транзита капитала в пользу Ходорковского и Лебедева, должны быть обращены в доход государства, добавил источник издания. Сами указанные компании в настоящее время ликвидированы.

Как передавало ИА Регнум, о поступлении иска в суд сообщалось 16 мая. Суть претензий Генпрокуратуры тогда не раскрывалась.

В январе 2024 года Одинцовский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Ходорковского и Лебедева коттеджного посёлка «Яблоневый сад». Недвижимость обратили в доход государства в рамках судебного разбирательства по делу об экономических преступлениях, связанных с группой «Менатеп».

Также в январе Ходорковского вновь объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о фейках о российской армии. До этого его разыскивали в рамках уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, но эту карточку розыска позднее изъяли.