Непрозрачность системы ЖКХ по-прежнему остается одной из болевых точек для России. Особенно остро это ощущается в таких мегаполисах, как Петербург, где подавляющая масса жилого фонда — многоквартирные дома. Всем хочется жить в чистом и ухоженном доме, но как добиться, чтобы общее имущество содержалось рачительно?

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Управдом

Самым простым и понятным способом управления общим имуществом на сегодняшний день является ТСЖ. Объединившись в товарищество собственников жилья, люди сами решают, сколько им платить за содержание дома, какие работы необходимо выполнить, чтобы поддерживать здание в хорошем состоянии, а также какой уровень дополнительного комфорта им необходим. Все эти решения люди принимают совместно, на общих собраниях, путем голосования. И как решат, так и будут жить.

Однако достигнуть договоренности удается не всегда. Коммунальные проблемы нередко становятся причиной конфликтов и превращают добрых соседей в непримиримых врагов. Похожая история произошла в ТСЖ «Благодатная, 24», расположенном на одноименной улице.

Более 20 лет назад общежитие, находящееся по этому адресу, было реконструировано под многоквартирный дом. Всё это время жильцам дома удавалось находить общий язык как друг с другом, так и с собственником коммерческого помещения на первом этаже.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Многоквартирный дом

Однако в сентябре 2017 года ситуация резко изменилась. 27 сентября состоялось общее собрание, итогом которого стало избрание нового председателя и принятие непосильных для членов товарищества тарифов на оказание жилищных услуг. Как выяснилось, жильцы не были осведомлены, что в одночасье стали должниками собственного ТСЖ.

Как только люди поняли, что попали в кабалу к ТСЖ, они направили жалобу в прокуратуру с требованием разобраться в законности принятых на собрании решений. В этом документе жители пояснили, что во время самого собрания им не были представлены для изучения ни смета доходов и расходов ТСЖ на 2017 год, ни перечень тарифов для расчета платы за содержание жилого помещения и обязательных платежей на 2017 год, а вместо этого было озвучено, что расчетов еще нет, но в ближайшее время они обязательно будут подготовлены. По поводу новых тарифов правление заверило жильцов, что они останутся на уровне прошлого года.

Что поразило жителей: в оформленном по итогам голосования протоколе происходившее на собрании было описано совершенно иначе. В этом документе утверждалось, что смета доходов и расходов на 2017 год членам ТСЖ была представлена, а перечень необходимых работ по текущему ремонту был подробно обсужден со всеми участниками собрания, чего не было и в помине. Также в протоколе утверждалось, что правление ТСЖ представило на обозрение собственников перечень тарифов на 2017 год.

Из этого протокола следовало, что жильцы в конце 2017 года сознательно согласились платить за обслуживание своего дома по 329,30 рублей за 1 квадратный метр, причем задним числом — начиная с января 2017 года. Учитывая, что квартиры в этом доме имеют средний метраж в 130 квадратных метров, каждый собственник на конец сентября оказался должен своему ТСЖ почти 350 тысяч рублей!

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за квартиру

Сложившая ситуация побудила жильцов дома на Благодатной, 24 обратиться с жалобой в прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет соблюдения ТСЖ российского законодательства. Нужно ли говорить, что эта история подорвала доверие к правлению ТСЖ и к председателю в том числе. Осознав, что произошедшее вовсе не было случайностью, жильцы дома решили сменить состав управляющего органа, к которому за последний год и без того накопилось немало вопросов, что в итоге и сделали, хоть и не без труда.

Переизбрать состав правления — это законное право собственников, равно как и выбрать другую форму управления домом. А будут ли жильцы дома на Благодатной, 24 продолжать обслуживать свой дом через ТСЖ или выберут иную форму управления — покажет время.