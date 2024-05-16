* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 мая, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), бывшему президенту банка «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании». Данные дела опубликовали на официальном портале судов общей юрисдикции.

Алексей Майшев / РИА Новости

Обращение поступило в Мещанский суд Москвы.

«Иск Генеральной прокуратуры в интересах Российской Федерации поступил в суд 8 мая», — отмечается в карточке дела.

Первая беседа по нему состоится 27 мая в 15:30 по московскому времени. Суть требований к Ходорковскому, Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании» не раскрыли. В категории указано «Прочие исковые дела».

Как сообщало ИА Регнум, в январе Михаила Ходорковского вновь объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о фейках о российской армии. До этого его разыскивали из-за уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое возбудили в конце 2015 года. Позднее эту карточку розыска изъяли.

В том же месяце Ходорковский и Лебедев лишились коттеджного посёлка «Яблоневый сад». Иск о конфискации от Генеральной прокуратуры удовлетворил Одинцовский городской суд. Недвижимость обратили в доход государства в рамках судебного разбирательства по делу об экономических преступлениях, связанных с Group MENATEP Limited.