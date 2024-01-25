Одинцово, Московская область, 25 января, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Одинцовский городской суд удовлетворил иск генеральной прокуратуры к основателям компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Леониду Невзлину и Платону Лебедеву и конфисковал у бизнесменов коттеджный посёлок «Яблоневый сад». Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Виталий Белоусов/РИА Новости

По решению суда недвижимость обратили в доход государства в рамках судебного разбирательства по делу об экономических преступлениях, связанных с Group MENATEP Limited.

Иск к бизнесменам опирался на решение Мещанского районного суда от 2005 года. По нему Ходорковского и Лебедева приговорили к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов.

В тоже время удовлетворили и гражданский иск федеральной налоговой службы к осужденным о взыскании ущерба на сумму 17,4 млрд руб. Сейчас эта сумма немного сократилась.

Суд установил, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты дела учредили компанию Group MENATEP Limited (Гибралтар). Ходорковский, Невзлин и Лебедев получили в ней 9,5%, 8% и 7% акций.

Еще по 7% ценных бумаг досталось топ-менеджерам ЮКОСа Владимиру Дубову, Михаилу Брудно и Василию Шахновскому. Директорами офшорной компании фигурировали Платон Лебедев и Владимир Моисеев.

По данным Генпрокуратуры, осуждённые для легализации доходов приобретали ликвидные активы. Для этой цели использовали компании Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и её дочернюю ООО «Эстейт-Сервис».

С их помочью создали кооператив индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад» в деревне Жуковка в городском округе Одинцово в Московской области. Также через компании фигуранты привлекали инвестиции.

Из устава следует, что КИЗ «Яблоневый сад» образовали в 1997 году. Он является некоммерческой корпоративной организацией, созданной как потребительский кооператив для строительства жилых, а также иных помещений для участников и членов их семей.

Однако, как выяснилось в ходе следствия, кооператив использовали для легализации незаконно приобретённых в результате преступной деятельности доходов Ходорковского, Лебедева и подконтрольных им лиц.

Последние, говорится в материалах дела, участия в деятельности кооператива не принимали. В свою очередь, Parringrove и «Эстейт» привлекли инвестиции в размере 250 млн и 320 млн руб. соответственно.

В 1999 году в посёлке возвели семь жилых домов для членов правления кооператива Ходорковского, Лебедева, Невзлина, Брудно, Дубова, Шахновского и Моисеева. Также здесь появилась административная недвижимость, включая дом приемов компании ЮКОС.

При этом кооператив заключил договор с Parringrove, в соответствии с которым последняя арендовала их на 49 лет с правом сдачи в субаренду и выкупа. В субаренду недвижимость начали сдавать после того, как у членов КИЗ возникли проблемы с генеральной прокуратурой, а затем и следственным комитетом.

В 2022 году имущество кооператива, в том числе дома, которые использовали Ходорковский и Лебедев, по иску судебных приставов того же Одинцовского суда обратили в доход государства.

Однако затем Генпрокуратура выяснила, что имущество с должников не взыскали. На погашение долгов его так и не направили.

Теперь имущество «Яблоневого сада», конечными бенефициарами которого Генпрокуратура сочла Ходорковского и Лебедева, снова конфисковали и после вступления судебного решения в силу его реализуют с аукциона для погашения налоговых недоимок.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС» вновь объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о фейках о российской армии.

В карточке дела говорилось, что бывшего олигарха «переобъявили» в розыск.

22 декабря 2023 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Ходорковского на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

Минюст включил его в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, в мае 2022 года.

В 2003 году совладельцев ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС», включая самого Ходорковского, обвиняли в хищениях и неуплате налогов.

В 2005 году суд признавал его виновным в мошенничестве, уходе от налогов и других преступлениях.

В 2010–2011 годах олигарха приговорили к 14 годам колонии по новым обвинениям.

В декабре 2013 года президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского.

В декабре 2015 года Следственный комитет заочно обвинил его в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск.