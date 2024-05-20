Вашингтон, 20 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах готовят законопроект о введении санкций против грузинских политиков, которые ответственны за продвижение закона об иноагентах, пишет Politico со ссылкой на документ.

Nicholas Muller/Global Look Press

«Чиновники, ответственные за продвижение… закона об иноагентах в Грузии, могут столкнуться с заморозкой активов и запретами на передвижение, согласно новому законопроекту», — говорится в публикации.

В законопроекте отмечается, что что Грузия якобы «открыто атаковала американские и другие западные организации по продвижению демократии», при этом «стремясь к укреплению связей с Россией и Китаем».

Как передавало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Документ обязывает организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, регистрироваться в специальном реестре в республике и каждый год отчитываться о расходах.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в стране проходило на фоне протестных акций прозападной оппозиции. Инициативу также подвергают критике страны Запада. Как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, за протестами против закона об иноагентах в Грузии стоит американская агентура. В акциях принимают участие министры иностранных дел республик Прибалтики и Исландии. Ситуация в Тбилиси сходна с событиями 2014 года в Киеве на майдане.

Позже грузинский президент Саломе Зурабишвили наложила вето на указанный законопроект. Комментируя свое решение, она раскритиковала инициативу грузинского правительства о контроле деятельности иноагентов. Она считает, что это якобы противоречит конституции Грузии и европейским стандартам.

18 мая агентство «Sputnik Грузия» сообщило, что парламент Грузии спустя четыре недели сможет преодолеть вето президента Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Для преодоления вето парламенту потребуется провести дополнительное чтение, для этого понадобится простое большинство голосов депутатов.