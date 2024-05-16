Нью-Йорк, США, 16 мая, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Агенты США стоят за протестами в Тбилиси, участники которых выступают против принятия в Грузии закона об иностранных агентах, написал 15 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Так он отреагировал на видеозапись с оппозиционного митинга в грузинской столице, в котором приняли участие министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии. По мнению Полянского, ситуация в Тбилиси очень похожа на события 2014 года на майдане в Киеве.

«Ничего экстраординарного — иностранные (США) агенты возглавляют демонстрации за рубежом против закона об иностранных агентах. Мы все помним подобную картину на Украине и знаем, чем она закончилась и как были попраны украинские интересы», — отметил зампостпреда в сообщении на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он выразил надежду на то, что население Грузии усвоило урок из событий прошлого.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая грузинский парламент принял в третьем окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагает создание в Грузии реестра иноагентов и введение для них обязательной ежегодной отчётности о расходах.

На фоне рассмотрения и принятия этого законопроекта в республике проходят протесты прозападной оппозиции. 15 мая генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе назвал враждебным шагом посещение антиправительственного митинга у здания парламента в Тбилиси главами МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии.

Власти Грузии заявили, что организаторы протестов финансируются из-за рубежа. В Тбилиси также отметили, что среди участников акций видели грузинских боевиков, которые до этого участвовали в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии предупредила, что этих лиц хотят задействовать для провокаций на митингах в Тбилиси.