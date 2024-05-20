Симферополь, 20 мая, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Власти Республики Крым оценят и подсчитают ущерб, причинённый региону в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в понедельник, 20 мая, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

РИА Новости

«Наша принципиальная позиция — получить от государства Украина компенсацию за всё, что они натворили в Крыму», — процитировали его «Известия».

По его словам, киевскому режиму рано или поздно будет предъявлен счёт за причинённые потери от его террористической деятельности. Константинов также подчеркнул, что систематические попытки атаковать территорию региона лишь подтверждают правильность выбранной стратегии по взысканию ущерба.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 мая Вооружённые силы Украины также предприняли попытку совершить террористическую атаку в районе Севастополя. Как сообщили в Министерстве обороны России, средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS. В результате атаки никто не пострадал, осколки одной из сбитых ракет повредили два частных дома и автомобиль. В ночь на 17 мая Вооружённые силы России отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, уничтожив десятки дронов и шесть плавсредств.

Ранее Владимир Константинов также указывал, что Крымский полуостров за годы нахождения в составе Украины получил колоссальный ущерб, компенсацию за возмещение которого планируют предъявить Украине. По его словам, создана рабочая группа, занимающаяся оценкой ущерба.