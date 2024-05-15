Севастополь, 16 мая, 2024, 00:34 — ИА Регнум. В результате воздушной атаки на Севастополь, совершённой Вооружёнными силами Украины вечером 15 мая, никто не пострадал, повреждения получили три частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«В одной из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина. Ещё в одной ТСН в доме от взрывной волны повреждено шесть окон», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Развожаев подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. Несдетонировавших суббоеприпасов сбитых ракет на данный момент не обнаружено. Спасательные службы продолжают работу.

Как передавало ИА Регнум, около 22:55 мск в Севастополе объявили сигнал воздушной тревоги, который отменили спустя 20 минут. Российские военные отразили воздушную атаку ВСУ — средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей.

Накануне, в ночь на 15 мая, украинские войска предприняли попытку совершить массированную атаку на Севастополь. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в акватории и в районе аэродрома «Бельбек» несколько ракет. Позднее в Министерстве обороны России уточнили, что силы ПВО уничтожили над территорией Крыма десять оперативно-тактических ракет ATACMS.