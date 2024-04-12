Симферополь, 12 апреля, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Крымский полуостров за годы нахождения в составе Украины получил колоссальный ущерб, который оценят по специальной методике. Об этом «РИА Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

В Крыму планируют посчитать и предъявить Украине сумму ущерба за годы нахождения в её составе, в том числе и за упущенную прибыль.

По словам Константинова, проводится с этой целью последовательная, скрупулезная работа.

«Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчёт — сложная задача, требующая специальной методики», — подчеркнул парламентарий.

Создана рабочая группа, которая и занимается оценкой ущерба.

Константинов заверил, что в скором времени в республике «займутся продовольственной, банковской и другими блокадами».

«Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной», — пообещал глава парламента.

Как сообщало ИА Регнум, иски Республики Крым к властям Украины приближают Россию к признанию киевского режима террористической организацией. Такое мнение высказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду составит 5 трлн рублей, заявил ранее Владимир Константинов.

В 2020 году виновным в организации энергетической диверсии признали бывшего зампредседателя Совета министров Крыма Ленура Ислямова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который в 2014 году создал незаконное вооруженное формирование и призывал к нарушению целостности России. В России Ислямова, проживающего на Украине, заочно приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Украина также устроила крымчанам в 2014 году водную блокаду. По решению киевского режима воду перестали подавать в Северо-Крымский канал, обеспечивавший до 85% потребностей в питьевой воде. Россия разблокировала канал 24 февраля 2022 года.

Константинов в конце минувшего года заявил, что Украина причинила Крыму ущерб водной блокадой на сумму порядка шести триллионов рублей.

Президент России Владимир Путин 3 ноября заявил, что Россия встала на защиту крымчан, жителей Донбасса и Новороссии, потому что Киев начал уничтожать жителей этих территорий.