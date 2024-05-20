Лондон, 20 мая, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Все находившиеся в вертолёте, который совершил жесткую посадку в Иране, якобы считаются погибшими, 20 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

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Среди тех, кто летел на воздушном судне, был иранский президент Эбрахим Раиси.

«К сожалению, все находившиеся считаются погибшими в результате крушения вертолёта президента Ирана», — утверждают журналисты.

Иранские власти пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

Как сообщало ИА Регнум, ЧП с вертолётом Эбрахима Раиси произошло 19 мая в горной труднодоступной местности возле границы Ирана с Азербайджаном. Сразу же после случившегося иранские власти начали спасительную операцию. К поискам также подключилась Турция, которая отправила для этого свой ударный беспилотник Akıncı.

Кроме того, помощь в рамках поисково-спасательной операции предложила Россия. Российский президент Владимир Путин поручил руководителю МЧС РФ Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей с оборудованием для помощи в поисках.

Ночью 20 мая появилась информация о том, что в районе поисков выявили источник тепла. Помимо этого, СМИ сообщили, что местонахождение вертолёта установлено, и к нему направились спасатели.